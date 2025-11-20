В Подмосковье почти на 10% выросло производство плодоовощных консервов

За девять месяцев 2025 года предприятия региона произвели более 200 тыс. тонн продукции

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Предприятия Московской области за девять месяцев 2025 года выпустили свыше 200 тыс. тонн плодоовощных консервов, это почти на 10% превышает результаты аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"За девять месяцев 2025 года предприятия региона произвели более 200 тыс. тонн продукции (плодоовощных консервов - прим. ТАСС), что на 9,8% превысило показатели аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что подмосковные производители обеспечивают почти 15% от общего объема производства в ЦФО. Ведущими предприятиями по выпуску плодоовощных консервов стали НАО "Дарсил", ООО "Дядя Ваня трейдинг" и ООО "Ферэльгам". Они производят маринованные огурцы, квашеные овощи, соленые грибы, салаты по-корейски и другое.

Как напомнили в министерстве, в 2024 году объем производства плодоовощных консервов составил 239,9 тыс. тонн.