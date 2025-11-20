"Т-технологии" запускают программу выкупа акций

Она будет действовать до конца 2026 года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Совет директоров группы "Т-технологии" (головная группа Т-банка) одобрил новую программу выкупа собственных акций с рынка. Программа предусматривает выкуп до 5% от общего числа акций компании и будет действовать до конца 2026 года, говорится в материалах группы.

Приобретенные бумаги планируется использовать в рамках долгосрочной программы мотивации сотрудников.

"Начиная с текущего момента и до конца 2026 года компания планирует выкупить до 5% от общего количества акций группы. Это соответствует примерно 10% общего объема free-float акций," - отметил председатель совета директоров группы "Т-технологии" Алексей Малиновский.

Темпы выкупа акций могут быть ускорены в случае значительных отклонений рыночной капитализации от реальной стоимости бизнеса.