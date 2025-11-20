Мишустин осматривает выставку "Транспорт России" в Гостином дворе

На мероприятии демонстрируются значимые достижения и передовые технологии в сфере транспорта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Москва, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл на площадку форума "Транспорт России" в Гостином дворе и осматривает одноименную выставку.

Выставка площадью более 3,9 тыс. кв. м демонстрирует значимые достижения и передовые технологии в сфере транспорта. Так, например, стенд Федерального агентства воздушного транспорта знакомит с федеральным проектом "Эффективная транспортная система", направленным на создание единой системы региональных воздушных гаваней, отвечающих международным стандартам.

На стенде Гражданской авиации продемонстрирована Федеральная государственная информационная система обязательной сертификации типовой конструкции авиационной техники и деятельности юридических лиц, занимающихся ее разработкой и производством (ФГИС "Авиасерт"). Система помогает повысить безопасность и контроль в отрасли, обеспечивая прозрачность сертификации. Четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет Tango, созданный из отечественных материалов на базе S7 Group, расположен на стенде S7. Разработка создается в первую очередь для тех, кто делает первые шаги в авиации - курсантов профильных училищ.

На стенде АО "ГЛОНАСС" продемонстрирована единая система идентификации беспилотного транспорта на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", которая станет инструмент мотивации и оценки прогресса регионов в развитии беспилотных технологий. Платформа не только позволит регионам страны начать подключаться к создаваемой единой системе идентификации беспилотного транспорта, но и сделает полеты прозрачными и безопасными.

Систему визуального мониторинга строительства ВСМ-1 можно увидеть на стенде Российского университета транспорта. Позволяющую в режиме реального времени получать информацию о ходе проекта ВСМ-1 системы разработала передовая инженерная школа "Академия ВСМ" в 2025 году.

РЖД на выставке освещает тематику развития международных транспортных коридоров. Кроме того, на стенде можно увидеть плацкартный вагон габарита Т, который на 28 см шире вагона привычного габарита 1-ВМ, увеличена на 73 см и длина вагона. Таким образом длина пассажирского салона увеличится почти на 3 м.