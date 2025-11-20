Дело о банкротстве компании с Таймыра прекратили из-за долгов за перевалку угля

Мотивированное решение суда еще не опубликовано

КРАСНОЯРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края прекратил дело о банкротстве компании "Таймыргормаш" из-за долга за перевалку угля. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что "Таймыргормаш", связан с корпорацией AEON, занимающейся освоением Сырадасайского угольного месторождения на севере Красноярского края. Первоначально с иском о банкротстве таймырской компании в суд обратилась фирма "Криптоний" из-за долга в 2,1 млн рублей. В сентябре поступило заявление от Архангельского морского торгового порта с требованием о банкротстве из-за долга в 59,3 млн рублей. При этом компания "Криптоний" отказалась от заявленных требований, так как "Таймыргормаш" погасил долг. На 20 ноября было намечено заседание по проверки обоснованности требований порта.

"Прекратить производство <…> Принять отказ от заявленных требований", - говорится в картотеке по итогам заседания суда 20 ноября. Мотивированное решение суда пока не опубликовано.

Согласно данным Федресурса (Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности), морской порт вступил в дело о банкротстве таймырской компании на основании решения арбитражного суда Москвы, принятого весной этого года и вступившего в законную силу. Морской порт обратился в столичный арбитраж с требованием взыскать с таймырской компании основной долг в размере 52,3 млн рублей и пеню в размере 12,2 млн рублей. Порт занимался перевалкой угля таймырской компании, который доставлялся в Архангельск морскими судами. Арбитражный суд частично удовлетворил иск морского порта и постановил взыскать с "Таймыргормаша" 52,3 млн рублей основного долга и пени в размере 7 млн рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе.

Об угольном месторождении

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц "Таймыргормаш" имеет право заниматься добычей и обогащением угля, и транспортной обработкой грузов. Компания зарегистрирована в Таймырском муниципальном районе края.

Освоение Сырадасайского каменноугольного месторождения ведется в рамках создания угольного кластера на Таймыре. При освоении месторождения планируют создать угольный разрез мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год - на втором, построить обогатительную фабрику, морской порт "Енисей", автодорогу, вахтовый поселок, электростанцию.

Архангельский морской торговый порт - крупный транспортный комплекс для перевалки контейнеров, пиломатериалов, металлов, удобрений, тяжеловесного оборудования и навалочных грузов.