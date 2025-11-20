Объем предложения в рамках IPO ДОМ.РФ составил 25 млрд рублей

Сверх этой суммы в рамках механизма стабилизации размещаются акции на 2 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Объем предложения в рамках первичного размещения акций (IPO) ДОМ.РФ составил 25 млрд рублей, сверх этой суммы в рамках механизма стабилизации размещаются акции на 2 млрд рублей Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на портале раскрытия информации.

"Объем предложения институциональным и розничным инвесторам при размещении составил 25 млрд рублей. Сверх этой суммы, в целях обеспечения механизма стабилизации, в рамках IPO компания размещает акции в объеме около 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

При этом, по данным ДОМ.РФ, в рамках IPO компания получила более 40 заявок от институциональных инвесторов, а также свыше 50 тыс. заявок от розничных инвесторов. Доля размещенных акций составляет 10,1% от увеличенного акционерного капитала компании. Доля Российской Федерации в капитале компании составит 89,9%.