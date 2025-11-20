Законопроект об отмене дисклеймеров в рекламе находится в высокой готовности

В качестве альтернативы предлагают указывать адрес веб-сайта, где потребители могут найти всю необходимую информацию

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Законопроект по отмене звуковых дисклеймеров в рекламе на радио, которые произносят на увеличенной скорости, находится в высокой степени готовности. Об этом в ходе конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции" сообщила замминистра цифрового развития РФ Бэлла Черкесова.

"Исключение дисклеймеров. Уже сколько лет мы эту историю обсуждаем, и все как-то не удавалось никуда продвинуться. И сейчас, насколько я знаю, законопроект находится в высокой степени готовности", - сказала она.

Замминистра выразила надежду, что в ближайшее время документ будет рассмотрен.

В октябре 2025 года в комитете Госдумы по экономической политике рассматривался вопрос об отмене звуковых дисклеймеров в радиорекламе, которые сейчас озвучиваются на ускоренной скорости. В качестве альтернативы предлагается указывать адрес веб-сайта, где потребители могут найти всю необходимую информацию. При этом фразу "не оферта" планируется оставить, чтобы предотвратить возможность введения радиослушателей в заблуждение со стороны рекламодателей.