Размещение акций ДОМ.РФ стало крупнейшим IPO российской компании с 2021 года

Было привлечено более 25 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. IPO ДОМ.РФ оказалось крупнейшим размещением акций среди российских компаний с 2021 года и первым приватизационным IPO с 2020 года, заявил журналистам член правления ВТБ Виталий Сергейчук через пресс-службу банка (ВТБ выступил организатором размещения).

"Размещение акций ДОМ.РФ стало крупнейшим IPO российской компании с 2021 года. Это также крупнейшее банковское IPO в России за последние 12 лет и топ-3 крупнейшее банковское первичное размещение в Европе в текущем году. Помимо этого, сделка стала первым приватизационным IPO с 2020 года - ее успешная реализация способна открыть дорогу новым потенциальным эмитентам в рамках приватизационной программы", - сказал Сергейчук.

Размещение ДОМ.РФ показало высокий спрос инвесторов: привлечено более 25 млрд рублей, что многократно превышает типичный объем российских IPO, обычно измеряемый единицами миллиардов, добавил Сергейчук.

"Мы с уверенностью можем сказать: размещение ДОМ.РФ прошло в полном соответствии с лучшими рыночными стандартами. В первую очередь, это стало возможным благодаря профессионализму команды ДОМ.РФ под руководством Виталия Мутко [генеральный директор ПАО "ДОМ.РФ"]- высокое качество менеджмента и сильные практики корпоративного управления неизменно лежат в основе успешных сделок на рынке акционерного капитала", - заключил Сергейчук.

По итогам IPO ДОМ.РФ доля размещенных акций составила 10,1% уставного капитала компании.