Мишустин участвует в открытии реконструированного участка дороги М-3 "Украина"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принимает участие в открытии ряда дорожных объектов, в числе которых реконструированный участок дороги М-3 "Украина", по видео-конференц-связи (ВКС) на площадке выставки "Транспорт России".

Протяженность реконструированного участка дороги "Украина", охватывающего Московскую и Калужскую области, составила 20,9 км. В ходе ремонта было уложено 512,7 тыс. тонн асфальтобетона. По результатам проведенной реконструкции проезжая часть была расширена до шести полос, созданы коллекторные местные проезды, построены транспортные развязки.

Кроме того, на стенде госкомпании "Автодор" по ВКС открывается участок дороги Донецк - Новоазовск - Седово протяженностью более 100 км после капитального ремонта. Объект свяжет столицу ДНР с побережьем Азовского моря, а также обеспечит выход на федеральную трассу Р-280, подъезд к курортным территориям Новоазовского района.

На стенде Федерального дорожного агентства по видеоконференции открывается движение по обходу города Богданович. Речь идет о пятом этапе строительства и реконструкции участка автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень. После завершения всех этапов вся автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург - Тюмень будет четырехполосной и станет логичным продолжением транспортного коридора "Восток".

Кроме того, открывается движение на капитально отремонтированном участке Р-217 "Кавказ" протяженностью 10 км 108 м. Итогом проделанных работ стало развитие туристического маршрута к международному горнолыжному курорту "Ведучи".