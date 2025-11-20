Лукашенко заявил о недопустимости падежа скота в Белоруссии

Президент республики призвал председателей райисполкомов "бывать на предприятиях, на фермах, молочно-товарных комплексах"

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал падеж скота в республике недопустимым.

Как сообщила пресс-служба главы государства, согласовывая назначение новых председателей райисполкомов, глава государства дал им некоторые поручения. "Я уже много-много раз говорил: крайне недопустим падеж и доение коров, как коз. Что это за корова - литр-два молока дают? Кому нужны такие коровы и почему до этого достукались? Поэтому мой вам совет: и денно, и нощно, пока вы не встряхнете свои коллективы в районах, надо бывать на предприятиях, на фермах, молочно-товарных комплексах, на других комплексах, если они у вас есть, промышленных предприятиях. Стратегия определена - нужно восстановить то, что было, начиная с районных центров", - сказал Лукашенко.

Президент также напомнил о прошедшем 24 октября в Витебске совещании о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота. "Главное, мужики, хочу сказать, чтобы вы усвоили то, о чем мы разговаривали в Витебске. Тот, кто не усвоит, работать не будет. Это элементарное, о чем мы там вели разговор. И я у вас ничего не прошу, как выполнить на этом этапе элементарное правило и требование", - отметил он.

Лидер республики также согласовал назначение новых ректоров в двух вузах Белоруссии. "Ректор - это величайшая должность. Мечтать только можно о такой работе. Все у тебя под руками: работаешь с молодежью, умные, грамотные подчиненные. Нужен результат", - указал президент.

При этом Лукашенко критически отозвался о поведении отдельных руководителей вузов. "Некоторых понесло. Особенно молодых ректоров. Они уже достукались до антигосударственной политики. Они стали "царьками" там, в университете. Упаси вас Господь от этого головокружения от успехов. Должна быть определенная политика. А то у нас некоторые говорят: "На Западе - вот это да, а у нас - это нет". И в то же время все вы и те, о которых я говорю (извините, не называю сегодня фамилии), они ведь образование получили и великими стали здесь. Поэтому работайте честно, аккуратно", - добавил он.