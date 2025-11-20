Yle: закрытие АЗС "дочки" "Лукойла" в Финляндии повлияет на лесоперевозки

По информации телерадиокомпании, прекращение работы АЗС усугубит проблемы в ряде регионов на юго-востоке республики

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 20 ноября. /ТАСС/. Закрытие сети автозаправочных станций дочерней компании "Лукойла" в Финляндии Teboil в связи с прекращением ее деятельности может негативно сказаться на лесной промышленности республики. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Как утверждается в публикации, прекращение работы АЗС усугубит проблемы в ряде регионов на юго-востоке республики, возле границы с Россией. В этом районе проходят маршруты для перевозки древесины. После закрытия АЗС водители лесовозов будут вынуждены проехать на 150 км больше, если им понадобится заправить транспортное средство. По словам представителя финского объединения компаний, которые занимаются услугами в сфере грузовых перевозок и логистики, Ансси Куйала, такая проблема охватит около 15% территории республики. Он добавил, что водителям придется "увеличивать маршрут или отклоняться от него".

Закрытие сети АЗС также совпало с приближающимися морозами. Как сообщила Yle, на ряде заправок Teboil в продаже было морозостойкое дизельное топливо для грузовиков.

Накануне дочерняя компания российского "Лукойла" в Финляндии Teboil объявила о поэтапном прекращении деятельности. Teboil была основана в 1934 году. В 2005 году "Лукойл" стал владельцем компании.

В октябре США и Великобритания включили российскую "Лукойл" в свои санкционные списки. После этого "Лукойл" сообщил, что в связи с введением ограничительных мер в отношении него намерен продать свои международные активы. "Лукойл" получил предложение от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. 6 ноября Gunvor после заявления Минфина США об отказе выдавать ей лицензию для ведения бизнеса объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов "Лукойла".