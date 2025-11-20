На Украине уволили руководство администрации морских портов

Минразвития страны также отправило в отставку руководство администрации "Украинского Дунайского пароходства"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Минразвития Украины отправило в отставку руководство администрации морских портов страны (АМПУ) и "Украинского Дунайского пароходства" (УДП). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Уволено руководство УДП и АМПУ", - говорится в сообщении. Это связано с "плановым обновлением управленческих команд и системы управления в ключевых госпредприятиях отрасли морского и внутреннего водного транспорта".

В ведомстве подчеркнули, что "далее такие мероприятия будут также проводиться в сфере железнодорожных и транспортных перевозок, авиации".

В конце прошлого года "Украинское Дунайское пароходство" выставило на продажу все свои морские суда из-за убытков и конкуренции. По данным украинских СМИ, сейчас в собственности УДП, помимо упомянутых судов, находятся около 270 речных судов и несколько круизных лайнеров.

"Украинское Дунайское пароходство" - государственная судоходная компания, осуществляющая грузовые и пассажирские перевозки речным и морским транспортом. Предприятие также владеет собственным судостроительно-судоремонтным заводом в городе Килия. администрация морских портов Украины - одно из крупнейших государственных предприятий морской отрасли, которая имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.