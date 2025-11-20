Мишустин: за девять месяцев перевезено около 11,5 млрд пассажиров

По словам премьер-министра, рост по внутренним водным артериям "достиг почти 22%"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Порядка 11,5 млрд пассажиров было перевезено за девять месяцев 2025 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".

"Всего за девять месяцев текущего года было перевезено порядка 11,5 миллиарда пассажиров", - сказал глава кабмина, уточнив, что рост по внутренним водным артериям "достиг почти 22%". По его словам, также были улучшены результаты работы на железной дороге и в сфере городского транспорта.