Мишустин: для укрепления связанности регионов выделяются существенные средства

По слова премьер-министра, за прошедшие пять лет на реализацию профильной госпрограммы "Развитие транспортной системы" было направлено 8 трлн рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для укрепления связанности регионов страны направляются существенные средства.

"Для укрепления связанности территорий на системной основе занимаемся обновлением и расширением инфраструктуры в регионах. На эти цели выделяются существенные средства", - сказала глава кабмина.

По слова Мишустина, за прошедшие пять лет на реализацию профильной государственной программы "Развитие транспортной системы" было направлено 8 трлн рублей. В 2025 году будет предоставлено еще более 1,5 трлн рублей. "Проектом трехлетнего федерального бюджета предусмотрели почти 6 трлн рублей", - пояснил премьер-министр.

"Для дополнительной поддержки наиболее приоритетных направлений с января запустили новый национальный проект "Эффективная транспортная система", - напомнил Мишустин. Он отметил, что речь идет о большой программе, общий объем финансирования которой на первые три года составит свыше полутриллиона рублей. "Из них почти 135 млрд в текущем году", - добавил глава кабмина.