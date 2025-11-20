Мишустин: авиаперелеты должны стать безопаснее, комфортнее и доступнее

Первые результаты такой работы уже обретают практическое воплощение, заявил премьер-министр

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Полеты на самолетах для пассажиров в России должны стать еще доступнее и безопаснее, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Один из серьезных вызовов связан с дальнейшим развитием авиационного сообщения. Полеты должны стать еще удобнее, безопаснее, доступнее для людей", - сказал он на форуме "Транспорт России", отметив, что первые результаты такой работы уже обретают практическое воплощение.

Так, по словам председателя правительства, с начала года введены в эксплуатацию шесть аэровокзальных комплексов - в Новокузнецке, Тюмени, Минеральных Водах, Йошкар-Оле, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском. Некоторые из них он посетил во время рабочих поездок.

"Только что в ходе осмотра выставки торжественно открыли еще два терминала - в Мурманске и Ижевске. Ознакомились и с планами модернизации аэропортов в Чите, Грозном, а также строительства абсолютного нового - непосредственно в районе горнолыжного курорта "Шерегеш", - рассказал премьер.

По его мнению, важно, что такие объекты обеспечивают высокий стандарт качества обслуживания пассажиров на уровне лучших мировых практик, что ведет к повышению туристической привлекательности регионов, увеличению деловой активности и появлению новых точек роста.