Мишустин: регионы получат 4,5 тыс. единиц общественного транспорта в 2025 году

Это позволит обновить парк общественного транспорта и расширить маршрутные сети, сообщил председатель правительства РФ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Регионы России в 2025 году суммарно получат около 4,5 тыс. новых автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Это позволит обновить парк общественного транспорта и расширить маршрутные сети в городах, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".

"В этом году наши регионы получат четыре с половиной тысячи новых автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Замена устаревшей техники позволяет расширять маршрутные сети, внедрять полезные сервисы, интеллектуальные системы. И таким образом удается делать города удобнее для жизни", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что на долю общественного транспорта приходится около 70% всех пассажирских перевозок в стране. Это возможно благодаря его доступности и скорости передвижения.