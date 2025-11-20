Мишустин: в России будут наращивать парк беспилотных такси и поездов

Для этого необходимо строго соблюдать меры безопасности, подчеркнул премьер-министр

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия будет расширять применение беспилотных такси, трамваев, поездов, строго соблюдая при этом меры безопасности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".

"На пилотных дорогах уже находятся 90 грузовых автомобилей, оснащенных системами автоматического управления. Надо сделать все возможное, чтобы убедиться в безопасности этих решений. Есть у нас и другой опыт пока еще осторожного использования автономной техники в качестве эксперимента. В числе которой такси, трамваи, электропоезда, маневровые локомотивы. Будем увеличивать парк таких машин. И далее начнем постепенно выводить их на дороги общего пользования", - сказал он.

Мишустин уточнил, что это произойдет после подготовки всей инфраструктуры и завершения адаптации нормативно-правовой базы. Глава кабмина рассчитывает, что это будет "совсем скоро". "Вопросы безопасности здесь остаются приоритетными", - подчеркнул премьер.