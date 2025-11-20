Мишустин: перевозки по МТК через РФ должны вырасти в полтора раза за пять лет

Премьер назвал сложнейшей задачу повышения "глобальной конкурентоспособности российских международных маршрутов"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Грузоперевозки по проходящим через Россию международным коридорам должны в следующие пять лет вырасти в полтора раза к значениям 2021 года. Такую цель наметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".

Премьер назвал сложнейшей задачу повышения "глобальной конкурентоспособности российских международных маршрутов". "Грузовые перевозки по ним за следующие пять лет должны вырасти в полтора раза к уровню 2021 года", - подчеркнул глава кабмина.

Приоритет, указал Мишустин, за Азово-Черноморским и Восточным направлением, а также международным коридором "Север - Юг".