Совет директоров "Лукойла" рассмотрит вопрос о дивидендах 21 ноября

Компания отменяла назначенное на 23 октября заседание совета директоров, где предполагалось, что будет рассмотрен вопрос о рекомендации дивидендов за девять месяцев

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Лукойла" на заседании 21 ноября рассмотрит вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.

Ранее "Лукойл" отменил назначенное на 23 октября заседание совета директоров, где предполагалось, что будет рассмотрен вопрос о рекомендации дивидендов за девять месяцев.

По итогам 2024 года суммарный размер выплаченных дивидендов "Лукойла" составил 1,055 тыс. рублей на акцию.