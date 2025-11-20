На Урале запустили новый участок дороги в рамках проекта строительства М-12

Это позволит полностью вывести из Богдановича транзитный автотранспортный поток и освободит город от пробок, сообщил глава Свердловской области Денис Паслер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Новый 17 километровый участок автодороги Екатеринбург - Тюмень открыли в Свердловской области в рамках проекта по строительству трассы М-12 "Восток". Четырехполосная дорога позволит полностью вывести из Богдановича транзитный автотранспортный поток и освободит город от пробок, сообщил глава региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

"С председателем правительства России Михаилом Мишустиным сегодня открыли новый 17 километровый участок автодороги Екатеринбург - Тюмень в рамках проекта по строительству трассы М-12 "Восток". Уральцам он хорошо известен как обход города Богданович. Новая четырехполосная дорога с четырьмя мостами и путепроводами позволит полностью вывести из Богдановича транзитный автотранспортный поток, следующий из Екатеринбурга в направлении Тюмени и далее на север и в восточные регионы РФ. Это освободит город от пробок и огромной нагрузки на инфраструктуру, улучшит экологические условия территории", - написал он.

Паслер уточнил, что для автомобилистов при этом значительно сократится время в пути, а также в целом повысится безопасность и комфорт передвижения между областными центрами.

"Модернизация трассы Р-351 необходима для создания скоростной суперсовременной магистрали М-12 "Восток". Сегодня продолжается работа по реконструкции участков в тюменском направлении. Уже в 2026 году вся дорога от Екатеринбурга до Тюмени будет расширена до четырех полос и станет продолжением М-12, которая свяжет Москву, Казань, Екатеринбург, Тюмень и северные территории страны", - отметил глава региона.