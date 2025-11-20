Бюджет Ямала на 2026 год принят с ростом доходов в 4% - до 355 млрд рублей

Депутаты также приняли параметры бюджета на 2026-2028 годы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) большинством голосов в окончательном чтении приняли бюджет на 2026 год с ростом доходов на 4% относительного планового показателя 2025 года - 355 млрд рублей. Об этом сообщили в законодательном собрании округа.

Объем доходов окружного бюджета на 2025 год составлял 343 млрд рублей, расходов - 385 млрд рублей, объем дефицита - 42 млрд рублей. Доходы на 2026 год запланированы в объеме 355 млрд рублей, что почти на 4% превышает плановые показатели текущего года, отметили в заксобрании. Расходы в 2026 году - 407,9 млрд рублей, дефицит прогнозируется в объеме 52,9 млрд рублей, что оставляет около 14,9% от суммы доходов.

"Перед нами стоит стратегическая задача - не просто адаптироваться к текущим условиям, а смотреть на перспективу и сегодня формировать будущее Ямала. Принятый бюджет на трехлетний период синхронизирован с национальными целями и направлен на комплексное решение задач, которые поставлены президентом страны и губернатором региона. Документ закладывает прочный фундамент, обеспечивая региону устойчивость и новые возможности для роста", - прокомментировал председатель законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Депутаты также приняли параметры бюджета на 2026-2028 годы. В частности, доходы окружного бюджета на предстоящую трехлетку планируются в объеме 1,134 трлн рублей. Ожидается, что основу доходной части, как и прежде, составят поступления от предприятий ТЭК. Расходы окружного бюджета на трехлетний период составят 1,226 трлн рублей, при этом бюджеты муниципалитетов сверстаны без дефицита.

На реализацию Адресной инвестиционной программы на этот период заложено 157 млрд рублей. Только в 2026 году планируется ввести около 40 новых объектов в сферах ЖКХ, образования, спорта, культуры и здравоохранения. Также продолжится строительство 1 млн квадратных метров жилья, сейчас в округе возводится 257 многоквартирных домов. Будет расселено не менее 100 тыс. аварийных квадратных метров жилья. Государственная поддержка по улучшению жилищных условий будет оказана более чем 3 тыс. ямальских семей.

Особое внимание в 2026 году будет уделено сфере здравоохранения. Будущий год объявлен губернатором региона Дмитрием Артюховым Годом здоровья. Появятся новая детская поликлиника в Тарко-Сале, участковая больница в селе Горки и первая в истории Коротчаево участковая больница и другие объекты. В округе заработают референс-центры по прочтению рентгенографии, откроются круглосуточные кабинеты ЭЭГ-мониторинга по гостиничному типу и будет запущен пилотный проект "Ямальский чек-ап".

Кроме того, планируется старт строительно-монтажных работ в аэропорту Салехарда в рамках концессионного соглашения. Также в 2026 году приведут в порядок 113 км региональных дорог и 45 км муниципальных.

В рыбной отрасли с 1 января 2026 года будет введено несколько важных мер поддержки: увеличится размер выплат на приобретение ГСМ с 7 тыс. до 12 тыс. рублей. Вводится новая позиция - выдача спасательных жилетов либо компенсация затрат на их приобретение в размере 3 тыс. рублей за единицу. В сфере АПК размер субсидии для рыбодобывающих предприятий будет увеличен до 136 руб. за тонну рыбы, добытой в автономном округе. Установлено требование направлять не менее 60% от суммы субсидий на оплату труда и социальные взносы, при этом исключена возможность оплаты труда работников административно-управленческого аппарата за счет средств субсидии.