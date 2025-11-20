Адвокат Гюрол: фигурантку дела о финансовой пирамиде Frendex могут не выдать РФ

Кассационный суд ранее отменил решение о приемлемости экстрадиции арестованной

АНКАРА, 20 ноября. /ТАСС/. Защита арестованной в Турции бывшей казанской телеведущей Эльвиры Мадияровой, являющейся фигуранткой дела о финансовой пирамиде Frendex, просит власти об освобождении подзащитной. Как сообщил ТАСС адвокат Мадияровой Джандаш Гюрол, Кассационный суд отменил решение о приемлемости экстрадиции арестованной, и есть вероятность, что она не будет выдана РФ, несмотря на соответствующий запрос российского Минюста.

"Кассационный суд отменил решение Высшего уголовного суда Стамбула от 13 мая 2025 года о приемлемости запроса об экстрадиции в Россию. Он сослался на процессуальные нарушения и неполноту материалов. И это важное решение в этом деле. Мы в апелляции указывали, что наша подзащитная является потерпевшей в этом деле, и нет четких доказательств ее вины. Кроме того, Мадиярова проживает в Турции с мужем и двумя детьми с 2021 года, и ее экстрадиция серьезно ударит по единству семьи", - сказал адвокат. По его словам, подобные решения Кассационного суда на практике в большинстве случаев исполняются. И хотя потенциально есть юридические возможности добиться экстрадиции, на данный момент перспектива выдачи подследственной практически ушла с повестки.

Он пояснил, что фактор семьи и длительного проживания в стране был принят судом, который постановил изучить этот аспект и повторно рассмотреть дело. В законодательстве в части, касающейся международного сотрудничества в вопросах выдачи подозреваемых, по словам Гюрола, содержится возможность отказа в экстрадиции, если она причинит несоразмерный содеянному нарушению вред подсудимому или его родным. Подобные пояснения есть и в имеющейся в распоряжении ТАСС копии решения Кассационного суда.

"Есть подобные нашему прецеденты, когда экстрадиция не происходит. Иногда в выдаче отказывают, даже несмотря на официальный запрос другой стороны. Кассационный суд на это как раз и указал, отменив прежнее судебное решение. Будет назначена дата нового слушания по делу Мадияровой в Высшем уголовном суде Стамбула. Однако наше ходатайство об освобождении Мадияровой из тюрьмы не было удовлетворено. Мы направили апелляцию, и есть вероятность ее выхода на свободу на время судебного разбирательства", - сказал адвокат.

Мадиярова была арестована в феврале 2025 года с поддельным удостоверением личности в Стамбуле при попытке пересечь границу по прилете из Северного Кипра. Ее отправили в женскую закрытую тюрьму в стамбульском районе Бакыркей. 5 марта Минюст РФ направил в Турцию официальный запрос об экстрадиции.

О пирамиде Frendex

В мае официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что уголовное дело о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ) было возбуждено в октябре 2021 года, и в числе фигурантов была Мадиярова и ее отец Табриз Ахтямов. По версии следствия, в период с мая 2020 года по август 2021 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, совершали хищения денежных средств граждан. По словам Волк, вкладчиков привлекали якобы высокодоходной финансовой деятельностью созданной ими платформы Frendex, которая в реальности действовала по принципу инвестиционной пирамиды. Таким образом были похищены денежные средства более 300 физических лиц.

Ахтямов ранее был экстрадирован из Турции в РФ. В 2022-2023 годах были арестованы шесть фигурантов дела. Еще четверо предполагаемых организаторов пирамиды объявлены в международный розыск и арестованы заочно.