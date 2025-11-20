ГД приняла закон об обнулении акциза на этиловый спирт при выпуске бензина АИ-92

Норму оформили как поправку ко второму чтению налогового законопроекта из бюджетного пакета в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении норму, согласно которой не будет уплачиваться акциз на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина АИ-92. Норма была оформлена как поправка ко второму чтению налогового законопроекта из бюджетного пакета в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

Как пояснил ранее на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, эта поправка является первой из цепочки поправок, цель которых - "вовлечь денатурированный этиловый спирт в производство автомобильного бензина". По словам Сазанова, сейчас предельная пропорция составляет 1% спирта, и эта пропорция сейчас поднимается к 10%.

"Учеными доказано, что вовлекать этиловый спирт в производство автомобильного бензина допустимо, так как это хороший компонент, который повышает октановое число автомобильного бензина. <...> Но акциз был препятствием и не позволял это активно делать. Сейчас, если акциз уплачиваться не будет, это позволит вовлекать денатурированный этиловый спирт в производство автомобильного бензина", - отметил он.

Сазанов напомнил, что была напряженная ситуация на внутреннем рынке автомобильного бензина в связи с атаками БПЛА против НПЗ, поэтому принимаются поправки, которые позволяют применять этиловый спирт при производстве автомобильного бензина.