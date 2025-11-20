ГД приняла закон о механизме обратного акциза на переработку нефти за рубежом

На зарубежные НПЗ может быть распространен в том числе и демпферный механизм

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении норму, согласно которой компании, перерабатывающие российскую нефть на давальческих условиях (передача нефти перерабатывающей компании для переработки) за пределами страны, смогут получать обратный акциз по аналогичной схеме с нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) внутри России. Норма была оформлена в виде поправки ко второму чтению налогового законопроекта из бюджетного пакета в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что право на получение выплаты будут иметь организации, включенные в специальный перечень, утверждаемый правительством России.

Сообщалось, что доля выхода продукта по отношению к тонне переработанной нефти не должна превышать коэффициент 0,53. Мера призвана при необходимости обеспечить переработку российской нефти за рубежом, в том числе на белорусских НПЗ.

Из поправки также следует, что на зарубежные НПЗ может быть распространен в том числе и демпферный механизм. "Для определения величины КДЕМП в целях настоящего пункта объем высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина класса 5 (VАБ) и дизельного топлива класса 5 (VДТ) определяется как объем (в тоннах) высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина класса 5 и дизельного топлива класса 5 соответственно, произведенных из нефтяного сырья, переданного налогоплательщиком на давальческую переработку за пределами территории Российской Федерации, по которым был уплачен им акциз и которые были реализованы в налоговом периоде на территории Российской Федерации", - сказано в документе.