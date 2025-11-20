Никитин: беспилотные грузовики выйдут на трассу М-12 в 2026 году

Готовится соответствующее законодательство

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Беспилотный грузовой транспорт выйдет на трассу М-12 "Восток" в 2026 году, заявил министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас в автомобильном транспорте развивается беспилотный грузовой транспорт. Активно эти грузовики перемещаются сегодня по М-11 и ЦКАДу. В следующем году выходят на М-12", - сказал он.

Министр отметил, что готовится соответствующее законодательство, и постепенно перевозки грузов беспилотными грузовиками станут обыденностью. "Сейчас все к этому идет, Владимир Владимирович", - подчеркнул Никитин.

Ранее сообщалось, что в настоящий момент по трассам М-11 и ЦКАД ездят уже 90 грузовиков, пробег которых составляет 9,5 млн км. В 2026 году беспилотные грузовики перевезут 1,5 млн куб. м грузов, говорилось в представленной на форуме "Транспорт России" презентации главы Минтранса.