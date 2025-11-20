Ростовские депутаты приняли в первом чтении бюджет на 2026 год

Доходы в первом чтении составляют 340 млрд рублей, расходы - 368,5 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Ростовской области приняли в первом чтении бюджет области на 2026 год с дефицитом в 28,5 млрд рублей, сообщила первый замминистра финансов области Лариса Аношина на сессии регионального парламента. Доходы в первом чтении составляют 340 млрд рублей, расходы - 368,5 млрд рублей.

В 2024 году депутаты в первом чтении приняли бюджет по доходам в 341,3 млрд рублей и расходам в 332,6 млрд рублей.

"Собственные доходы запланированы на очередной год в сумме 287 млрд рублей. В проекте включены привлечение казначейского кредита с погашением в течение года, предусмотрено техническое привлечение коммерческих кредитов, аккумулированы все резервы. Внимательно продолжим работать над сбалансированностью параметров по доходам и расходам. Несмотря на трудности, санкций и негативное влияние геополитической обстановки, проект бюджета, безусловно, учитывает интересы граждан и планируются ресурсы для дальнейшего развития области", - сказала Аношина.

Ключевыми направлениями в бюджете останутся поддержка семей с детьми, участников СВО и членов семей, соцобеспечение. В 2026 году на 16% увеличат расходы на медобслуживание детей и образование.

"Несмотря на очень напряженную ситуацию с доходами в областном бюджете, губернатором области было предложено, депутатами Законодательного собрания поддержано перераспределение значительных финансовых ресурсов на муниципальный уровень, - сказал спикер парламента Александр Ищенко. - И в проекте бюджета мы с вами видим одновременное увеличение собственной налоговой базы городов, районов и поселений и сохранение на прежнем уровне объема дотаций, которые поступают городам, районам и поселениям из областного бюджета".