Путин: бюджет ограничен и в "тучные годы"

Президент РФ призвал определять приоритеты

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Определение приоритетов особенно важно при выборе проектов с бюджетным финансированием - средств оказывается недостаточно и в благополучные времена. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Минтранса Андреем Никитиным.

Глава государства указал на важность для развития водного транспорта дноуглубления. "Я понимаю, что бюджетные возможности всегда ограничены, всегда - и в тучные периоды, и в сложные, но это вопрос приоритетов", - отметил президент.

Путин напомнил, что Россия занимает "второе место в мире по протяженности внутренних водных путей", поэтому для нее этот вопрос стоит не на последнем месте.