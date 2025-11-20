Путин отметил хороший уровень работы героев СВО в авиаотрасли
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оценил тот факт, что герои специальной военной операции работают на хороших должностях в сфере авиации, в частности в органах управления "Аэрофлота" и Федерального агентства по воздушному транспорту. Глава государства в День работника транспорта провел встречу в Кремле с руководителем Минтранса Андреем Никитиным.
"Я смотрю, в сфере воздушного транспорта ребята ребята работают уже - Герои России, участники СВО. На хорошем уровне", - отметил Путин.
Никитин подтвердил, добавив, что в авиасфере появилась новая профессия - оператор беспилотного воздушного судна.
"Это понятно. Я имею в виду, прямо в административных органах управления. И "Аэрофлота", и Федерального агентства по воздушному транспорту", - уточнил президент.
"Да, работаем в этом направлении", - резюмировал министр.