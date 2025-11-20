Мишустин назвал Россию страной, способной на суверенные решения в авиации
12:25
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия - одно из государств, способных на суверенные решения в сфере авиации. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения выставки "Транспорт России".
"Российская Федерация, наверное, одна из стран в мире, которая способна на суверенные решения в области авиации", - отметил глава кабмина. "Фактически от сложной конструкции, от обладания технологией производства современных двигателей до уже композита", - пояснил российский премьер.
Мишустин напомнил об этом на стенде, презентующем четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, произведенный из отечественных материалов в Подмосковье. Всего для производства самолета разработчики сотрудничали с 280-ю российскими предприятиями.