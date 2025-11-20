Мишустин назвал Россию страной, способной на суверенные решения в авиации

Премьер-министр РФ напомнил об этом на стенде, презентующем четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, произведенный из отечественных материалов в Подмосковье

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия - одно из государств, способных на суверенные решения в сфере авиации. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения выставки "Транспорт России".

"Российская Федерация, наверное, одна из стран в мире, которая способна на суверенные решения в области авиации", - отметил глава кабмина. "Фактически от сложной конструкции, от обладания технологией производства современных двигателей до уже композита", - пояснил российский премьер.

Мишустин напомнил об этом на стенде, презентующем четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, произведенный из отечественных материалов в Подмосковье. Всего для производства самолета разработчики сотрудничали с 280-ю российскими предприятиями.