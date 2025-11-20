Сбербанк: большая часть расчетов между Россией и Индией проходит в нацвалютах

Тема "зависших" рупий, которая долгое время обсуждалась в СМИ, осталась в прошлом, отметил управляющий филиалом банка в Индии Иван Носов

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноября. /ТАСС/. Большая часть расчетов между Россией и Индией проходит в национальных валютах, платежи проводятся за несколько минут. Об этом ТАСС заявил управляющий филиалом ПАО Сбербанк в Индии Иван Носов.

"Большая часть расчетов между Россией и Индией проходит в нацвалютах", - подчеркнул он. Носов отметил, что платежи через Сбер из РФ в Индию, благодаря автоматизации процессов и использованию искусственного интеллекта, проводятся за несколько минут.

"Что касается платежей - мы вернули клиентам, которые работают с Индией, привычный набор услуг, только на высоких скоростях", - указал он.

Кроме того, по словам Носова, уже не существует проблемы так называемых зависших рупий. "Тема "зависших" рупий, которая долгое время обсуждалась в СМИ, осталась в прошлом - в 2022-2023 годах. На сегодняшний день такой проблемы нет - можно свободно конвертировать любой объем рупий", - сказал он.

В 2023 году экономист, экс-министр финансов (1997-1999) и бывший председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов сообщал о "зависших" в Индии рупиях. По словам эксперта, отечественные компании получали оплату за экспорт в индийской валюте, отказавшись от расчетов в долларах.