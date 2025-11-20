ГД одобрила льготы Донбассу и Новороссии для внесения их продукции в промреестр

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении льготного коэффициента для продукции, произведенной в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, при ее включении в реестр российской промышленной продукции. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предусматривается установление льготных коэффициентов в рамках процедуры проверки соответствия критериям, предусмотренной законом о промышленной политике. Подтверждение соответствия критериям необходимо для последующего включения промышленной продукции в реестр. В частности, использование реестровых записей из реестра участниками закупок предусмотрено в рамках "национального режима", применяемого при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также закупок, осуществляемых в рамках Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Как пояснили ранее в пресс-службе Минпромторга, полученное количество баллов, технологические операции, процентная стоимость использованных при производстве товара иностранных деталей будет умножаться на льготный коэффициент для подсчета итогового значения и принятия решения о включении в реестр. На первом этапе под льготный коэффициент включается продукция станкоинструментальной промышленности (станки токарные, расточные, фрезерные), тяжелого машиностроения (проходческие комбайны, конвейеры ленточные, машины для дробления грунта) и энергетического машиностроения (свинцовые аккумуляторы, батареи аккумуляторные, преобразователи электрические, статистические).

"Законопроект направлен на стимулирование производителей к включению производимой промышленной продукции в реестр для последующего использования ими инструментов поддержки, направленных на развитие промышленного потенциала Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в пояснительной записке.