Ущерб от возгорания цистерн в Свердловской области составит 10-20 млн рублей

Цистерны загорелись 19 ноября на перегоне Шамары - Кордон
12:37

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Ущерб от возгорания вагонов-цистерн в Свердловской области составит 10-20 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

"10-20 млн рублей. Несколько миллионов стоят сами цистерны, как и сам конденсат. Если не пострадала инфраструктура железной дороги, например, рельсы и шпалы и провода электросети, то ущерб будет минимальным", - разъяснили в ВСС, отвечая на запрос об оценке ущерба.

19 ноября на перегоне Шамары - Кордон Свердловской железной дороги загорелись цистерны. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Возгорание было ликвидировано. 

