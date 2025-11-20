Якушев: парламент проконтролирует переход на новую систему уплаты НДС

Секретарь генсовета "Единой России" отметил, что законопроект гарантирует рост расходов на социально значимые, чувствительные направления

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Парламент проследит за тем, как произойдет переход к новой системе уплаты НДС малым и средним бизнесом. Как заявил первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев, если переход вызовет какие-либо трудности, парламентарии будут оперативно решать их вместе с правительством.

В четверг Госдума приняла в окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг. По словам Якушева, документ принят со всеми поправками, которые предлагала "Единая Россия".

"Единая Россия" при голосовании за бюджет настояла на важном решении. Это организация парламентского мониторинга за тем, как будет работать переход к новой системе уплаты НДС малым и средним бизнесом. Нам важно понимать, как он отразится на работе бизнеса. И если плавный переход на новую шкалу вызовет какие-либо трудности, будем оперативно отрабатывать их с правительством", - заявил Якушев, слова которого приводит пресс-служба партии.

Говоря в целом о законе, политик отметил, что он гарантирует рост расходов на социально значимые, чувствительные направления. "Обеспечивает реализацию народной программы партии - усилена поддержка участников специальной военной операции, в том числе и в части реабилитации. Направлены дополнительные средства на капремонты школ, соцгазификацию, поддержку студентов и развитие научной инфраструктуры", - отметил он.

Также, по его словам, существенно выросла поддержка села и дорожного строительства. "Эти решения создадут новые возможности для развития регионов", - подчеркнул секретарь генсовета.