В ГД изучат вопрос мягких требований к готовой еде из торговых сетей

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сообщал, что предприятия торговли не всегда предусматривают необходимые условия для производства и продажи кулинарной продукции

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы изучат вопрос более мягких требований к готовой еде в торговых сетях. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Вот сейчас к нам обращаются рестораторы и говорят: "А почему в отношении предприятий общепита огромное количество требований, а предприятия торговли, которые продают уже готовую еду, также ее где-то приготавливают, в отношении них нет таких требований". И это влечет неравные условия и возможности. Мы должны на это реагировать? Да. Мы будем это изучать? Да", - сказал Володин на пленарном заседании.

Ранее издание РБК сообщило, что президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров направил письмо на имя председателя Госдумы, выразив обеспокоенность, что более мягкие требования работы к торговым сетям, продающим готовую еду, создают неравную конкуренцию для общепита.

Торговые сети, по словам Бухарова, не всегда предусматривают необходимые условия для производства и продажи кулинарной продукции. В торговых залах с едой может отсутствовать строгое разделение производственных и потребительских зон, не всегда обеспечивается должный уровень санитарного контроля. В местах для питания, организованных торговыми сетями, часто отсутствуют мойки для рук или туалета. Разница в регулировании приводит к нечестной конкуренции, в которой общепит и рестораны вынуждены работать "в заведомо менее выгодных условиях", отметил президент ФРиО.