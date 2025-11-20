В Ростовской области патент для мигрантов подняли до среднего размера НДФЛ

Общий объем привлеченных средств в областной бюджет при увеличении коэффициента составит 760 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты Ростовской области подняли стоимость патентов для мигрантов до среднего уровня НДФЛ, уплачиваемого россиянами. Это позволит привлечь в бюджет 760 млн рублей, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев на сессии регионального парламента.

В Ростовской области проблема незаконной миграции один из основных вопросов в работе силовиков, на территории региона регулярно проводят рейды при участии сотрудников различных силовых ведомств, которые выявляют нарушителей миграционного законодательства. Также, по данным ГУ МВД, почти 3% всех преступлений, совершаемых на территории региона, происходят при участии иностранцев.

"Речь идет об изменении стоимости патента для иностранных граждан. Сейчас у нас коэффициент установлен 2,1. По анализу других субъектов, 18 субъектов используют коэффициент от 2 до 3,44%. Средний по Южному федеральному округу составляет 2,9, а по Краснодарскому краю сейчас 5,5 и рассматривается вопрос по увеличению этого коэффициента до 8. Теперь если посмотреть это в деньгах, у нас по 2025 году при коэффициенте 2,1, получается, что НДФЛ гражданин России [в среднем] выплачивает 9 400 рублей, а стоимость патента для иностранцев, то есть по факту НДФЛ от иностранцев, - 6 500 рублей, что на 30% ниже. Мы предлагаем ввести коэффициент 3. Это позволит уравнять НДФЛ российского гражданина и иностранного", - сказал Господарев.

По его словам, общий объем привлеченных дополнительных средств в областной бюджет при увеличении коэффициента составит 760 млн рублей.

Количество мигрантов в Ростовской области, по данным регионального МВД, увеличилось на 21% в 2025 году до 65 тыс. человек из-за того, что иностранцы в регионе могут работать в сферах строительства и сельского хозяйства.