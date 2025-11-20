Рост доходов на 4% запланирован в бюджете Кубани на 2026 год

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Доходы бюджета Краснодарского края в 2026 году вырастут на 4% - до 544,5 млрд рублей по отношению к бюджету 2025 года на момент его принятия в первом чтении. Законопроект с такими параметрами принят в первом чтении депутатами законодательного собрания края (ЗСК), передает корреспондент ТАСС.

Согласно законопроекту, доходы бюджета Краснодарского края в 2026 году составят 544,5 млрд рублей, расходы - 547 млрд рублей, дефицит составит 2,5 млрд рублей. При первом чтении законопроекта о бюджете региона на 2025 год доходы были запланированы в размере 523,5 млрд рублей, расходы - 588,1 млрд рублей, дефицит составлял 64,6 млрд рублей.

"Большинство парламентских фракций поддержало проект бюджета. Вместе с тем, прозвучавшие сегодня предложения предлагаю детально рассмотреть на заседании профильного комитета законодательного собрания с привлечением представителей политических партий, налоговой службы, Контрольно-счетной палаты, экспертов. При этом все выдвинутые предложения должны быть четко сформулированы и аргументированы", - сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Как отметил исполняющий обязанности министра финансов региона Александр Кнышов, параметры доходной и расходной части будут уточнены на сумму поступлений средств из федерального бюджета после их распределения между регионами, а также с учетом итогов исполнения бюджета края в 2025 году. Часть предложений представят к рассмотрению проекта закона во втором чтении.

По данным исполняющего обязанности министра финансов региона, приоритетом расходов бюджета Краснодарского края в 2026 году остается социальная сфера - на нее предусмотрено 369 млрд рублей, или 67,6% от общего объема расходов. Кроме того, 507,6 млрд рублей, или 92,8% всех расходов, направят в следующем году на реализацию 28 госпрограмм. Также продолжится поддержка реального сектора экономики, в частности, на развитие сельского предусмотрено 10,4 млрд рублей, промышленности - 684 млн рублей.

О бюджете 2025 года

В декабре 2024 года депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили проект бюджета региона на 2025 год и плановый трехлетний период, доходы были запланированы в объеме 534,8 млрд рублей, расходы составляли 599,4 млрд рублей, причем 95% от их общего объема планировалось направить на финансирование государственных программ региона.