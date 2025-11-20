Херсонщина получит около 300 млн рублей на развитие водоснабжения

Проекты будет курировать зампред правительства Марат Хуснуллин

ГЕНИЧЕСК, 20 ноября. /ТАСС/. Для развития водоснабжения и водоотведения Херсонской области одобрили три инфраструктурных кредита, запланированы проекты на сумму около 300 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Правительство России дополнительно выделило Херсонской области около 300 миллионов рублей на развитие водной и канализационной инфраструктуры. На федеральном правительственном штабе одобрили три казначейских инфраструктурных кредита на развитие водоснабжения и водоотведения нашего региона. Деньги направим на замену изношенных сетей, модернизацию насосных станций и очистных сооружений, повышение надежности коммунальной инфраструктуры", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, проекты будет курировать зампред правительства Марат Хуснуллин.

"Задача понятная: стабильная подача воды в дома, школы и больницы, меньше аварий на водопроводно-канализационных сетях. Это один из ключевых вопросов качества жизни наших людей", - резюмировал губернатор.