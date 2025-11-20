РЖД: конструкторы постараются учесть мнение пассажиров о новом плацкарте

"Российские железные дороги" на форуме "Транспорт России" представили новый вагон с более длинными и широкими полками в виде макета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Конструкторы постараются учитывать пожелания пассажиров при разработке нового проекта плацкартного вагона, заявил в интервью "России-1" глава ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров на международном форуме "Транспорт России".

"Если раньше мы говорили, что мы представили вагон, вот он будет только таким, сегодня мы говорим по-другому, что, уважаемые пассажиры, мы вам представляем предварительный концепт. Мы считаем, что правильно было бы, чтобы он выглядел вот так. Но каждый пассажир сможет сделать запись, сказать о том, что <…> мне бы хотелось, чтобы были учтены такие и такие особенности. Мы передаем набор этих пожеланий конструкторам, и конструкторы постараются все это уложить в формат вагона", - сказал он.

РЖД на форуме "Транспорт России" представили новый плацкарт с более длинными и широкими полками в виде макета.

В новой модели увеличиваются длина и ширина спальных мест: поперечные полки станут на 14 см длиннее и на 3 см шире, размеры боковых полок изменятся на 10 см и 4 см соответственно. Каждое спальное место будет оборудовано индивидуальными шторками, столиками для пассажиров верхних и нижних полок, светильниками и розетками USB и 220В. В новом вагоне также будут две санитарные комнаты и отдельная душевая.

Новые плацкартные вагоны с более длинными и широкими полками появятся у РЖД в 2027 году, сообщал замгендиректора компании Иван Колесников.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.