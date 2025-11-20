АСИ: экспорт продукции модной индустрии РФ может вырасти более чем в пять раз

Этот показатель может составить $4,36 млрд к 2030 году, сообщила гендиректор агентства Светлана Чупшева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Объем экспорта продукции модной индустрии из России к 2030 году может вырасти более чем в пять раз - с $763 млн до $4,36 млрд. Об этом на форуме "Содружество моды" сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Модные товары, включая бренды одежды, сегодня занимают более 60% в общем объеме российского экспорта креативных индустрий. По данным Росстата, в январе - марте 2025 года экспорт текстиля, текстильных изделий и обуви из России вырос на 39,3% к показателю 2024 года и составил $0,5 млрд. По нашим данным, к 2030 году экспорт товаров российской модной индустрии может увеличиться с $763 млн до $4,36 млрд - это реальные цифры, мы понимаем, за счет каких мер поддержки, каких проектов можем [такой рост] обеспечить", - сказала она.

По словам Чупшевой, в 2024 году суммарный оборот топ-500 компаний из индустрии моды достиг 826 млрд рублей, что составляет 20% всех розничных продаж одежды и аксессуаров в стране. "Мы понимаем, что в 2025 году доля онлайн-продаж достигала 60%, и видно, что в основном продажи идут через маркетплейсы. И лишь каждый пятый покупатель идет за покупкой в интернет-магазин бренда - это 18%. Поэтому платформенная экономика становится одной из серьезных платформ роста, которая позволяет маленьким брендам из небольших городов, населенных пунктов выходить на национальные рынки, международные рынки, этим нужно пользоваться", - пояснила гендиректор АСИ.

Форум проходит с 19 по 21 ноября на площадке Таврического дворца. В нем принимают участие парламентарии, представители профильных министерств и ведомств, организации креативных индустрий и легкой промышленности, образовательные учреждения и представители сферы туризма.