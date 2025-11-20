"Системный оператор" опубликовал требования для отбора 1 ГВт генерации в Сибири

Подача ценовых заявок пройдет с 29 декабря по 30 декабря 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Системный оператор" опубликовал информацию, необходимую для проведения конкурентного отбора 1,05 ГВт мощности новых генерирующих объектов в южных частях энергосистем Республики Бурятия и Забайкальского края, говорится в сообщении регулятора.

Подача ценовых заявок на отбор мощности новых объектов будет осуществляться с 29 декабря по 30 декабря 2025 года.

"Суммарный объем установленной мощности генерирующих объектов, подлежащих строительству, должен составлять не менее 1 050 МВт и не более 1 155 МВт", - говорится в документе.

При этом установленная мощность каждого подлежащего строительству энергоблока в составе генерирующего объекта должна составлять не менее 25 МВт и не более 350 МВт. Датами начала поставки мощности установлены три срока в зависимости от характеристик энергообъекта - 1 июля, 1 октября или 1 декабря 2031 года.

Накануне замминистра энергетики Петр Коюшенко сообщил ТАСС, что конкурсный отбор на строительство 1,05 ГВт генерации на юго-востоке Сибири состоится в середине декабря текущего года. Минэнерго РФ видит интерес ряда энергокомпаний к участию в отборе.

В сентябре в министерстве сообщили ТАСС, что готовят проект решения о проведении конкурсного отбора объектов строительства новой генерации мощностью до 1,05 ГВт в юго-восточной части объединенной энергосистемы Сибири со сроком ввода к 2030 году.