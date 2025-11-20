В Коми досрочно выполнили показатель по вводу жилья на 2025 год

В регионе ввели 182 тыс. кв м жилых площадей

СЫКТЫВКАР, 20 ноября. /ТАСС/. Показатель по вводу жилья в Республике Коми на 2025 год выполнен досрочно. На 1 ноября 2025 года в регионе ввели 182 тыс. кв м, сообщила пресс-служба главы региона Ростислава Гольдштейна по итогам его встречи с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным на полях форума "Транспорт России".

"В Республике Коми видны неплохие результаты. В том числе на 1 ноября в регионе выполнен показатель по вводу жилья на текущий год - сдано 182 тыс. кв. м. Важно не сбавлять темпы и системно продолжать работу, направленную на улучшение качества жизни людей", - привела пресс-служба слова Хуснуллина.

Вице-премьер правительства РФ и глава региона обсудили ключевые показатели национального проекта "Инфраструктура для жизни" и социально-экономического развития республики. Рассмотрели федеральные механизмы поддержки и региональные ресурсы, которые позволят планово подходить к реализации инфраструктурных проектов и повышать уровень жизни в регионе.

Отдельной темой обсуждения стал вопрос приведения дорог региона в нормативное состояние. Ранее Гольдштейн поставил перед правительством республики задачу: к 2030 году сделать дорожную сеть Коми лучшей в Северо-Западном федеральном округе.

"Президент России Владимир Путин поддержал этот курс в ходе августовской встречи, когда я доложил ему о наших стратегических планах. В этом году мы отремонтировали более 240 км дорог, а это в разы больше, чем за предыдущие несколько лет. Причем взялись за участки, которые жители республики ждали очень много лет. Это направления на Вуктыл, на Троицко-Печорск, на Койгородок, участки автодороги Сыктывкар - Нарьян-Мар", - сказал Гольдштейн.

Были закуплены передвижные асфальтобетонные заводы, обновили свыше 42 км освещения. Завершается строительство нового моста через реку Лемью. "Это хороший старт, но предстоит сделать гораздо больше. И мы готовы наращивать темпы при поддержке правительства России и в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Для нас это задача номер один, этого очень ждут наши жители, от этого зависит устойчивое развитие республики", - отметил Гольдштейн.