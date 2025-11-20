Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 году и 2032 году

Общая сумма составит 3,5 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ выплатило купон по евробондам с погашением в 2027 году и 2032 году на общую сумму 3,5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроками погашения в 2027 году и в 2032 году в общей сумме 3,5 млрд рублей (эквивалент €37,2 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - говорится в сообщении.