Захарова: Россия будет и дальше помогать Мали в преодолении топливного кризиса

Африканский корпус Министерства обороны России проводит активную работу на земле по просьбе малийских властей в целях нормализации поставок, отметила официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия намерена и дальше оказывать содействие властям Мали в преодолении топливного кризиса в стране, вызванного нападениями на автоколонны с топливом боевиков Группы поддержки ислама и мусульман (связана с запрещенной в РФ террористической организацией "Аль-Каида") . Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В настоящий момент Африканский корпус Министерства обороны России проводит активную работу на земле по просьбе малийских властей в целях нормализации поставок топлива. В частности, были организованы посты по маршруту движения автоколонн, сопровождение по земле и воздуху, а также поисковые действия. Боевики террористических группировок несут серьезные потери. В последние дни отмечается снижение остроты топливного кризиса в Мали, - указала дипломат. - Россия намерена и далее оказывать необходимое содействие дружественному малийскому народу в преодоление возникающих трудностей на пути обеспечения самостоятельного устойчивого развития.

Захарова обратила внимание, что боевики нападают на автоколонны, которые доставляют в столицу, город Бамако, и регионы топливо главным образом из Сенегала и Кот-д'Ивуара. "Джихадисты распространяют фейки о полной блокаде Бамако, неспособности малийских властей решить проблему дефицита бензина. Основная цель таких вбросов посеять массовое недовольство среди рядовых граждан и усилить давление на переходное правительство Мали", - отметила официальный представитель.