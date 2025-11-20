В РФ предложили создать единую систему мониторинга рисков для защиты туристов

Председатель подгруппы "Безопасность и защита прав туристов" комиссии Госсовета по направлению "Туризм" Дмитрий Демешин отметил, что количество инцидентов с туристами в регионах по сравнению с 2019 годом увеличилось на 26%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Единую систему мониторинга рисков необходимо создать для предотвращения инцидентов с туристами в регионах. Об этом сообщил председатель подгруппы "Безопасность и защита прав туристов" комиссии Госсовета по направлению "Туризм", губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

"Сегодня необходимо сместить акцент от реагирования на инциденты к системному прогнозированию рисков и повышению прозрачности рынка. В этой части членами подгруппы были выработаны предложения. Первое - создание единой системы мониторинга рисков, и мы полагаем, что она должна носить публичные характеристики; второе - это усиление финансового контроля, третье - это цифровизация гарантий на базе разрабатываемой государственной системы "Туризм". В том числе существующая система гарантий по выездному туризм в России требует укрепления и адаптации к современным вызовам, включая санкционное давление и логистические риски", - сказал он на заседании профильной комиссии в рамках XXI съезда Российского союза туриндустрии (РСТ).

Для работы над этим Демешин предложил создать единую систему мониторинга рисков, усилить финансовый контроль и цифровизировать гарантии на базе разрабатываемой государственной системы "Туризм". Также он отметил, что существующая система гарантий по выездному туризму в России требует укрепления и адаптации к современным вызовам, включая санкционное давление и логистические риски.

Он отметил, что, по данным мониторинга, количество инцидентов с туристами в регионах по сравнению с 2019 годом увеличилось на 26%. "В 2023 году у нас таковых было 1 076 случаев, в 2024-м уже стало 1 312 [случаев]. Принимая во внимание, что обеспечение безопасности туризма определено в качестве целей и приоритетного направления государственного регулирования туристской деятельности в России, важным является выявление узких мест и формирование обоснованных предложений по улучшению ситуации", - сказал Демешин.

Кроме этого, он предложил создать механизм страхования от геополитических рисков, усилить контроль за целевым использованием фондов и диверсифицировать гарантии по выездному и внутреннему туризму. "Также необходимо отметить, что нужно распределить ответственность между туроператором, турагентом и исполнителями услуг, основываясь на том, что туроператор несет первичную ответственность перед туристом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору", - подчеркнул председатель подгруппы.

Системное обеспечение безопасности для рынка туристических услуг

Кроме того, Демешин отметил, что современному рынку туристических услуг необходимо системное обеспечение безопасности. "Гибкая, адаптированная к изменению многоуровневая система, которая способна быстро реагировать на санитарно-эпидемиологические или геополитические военные риски. Которая обеспечила бы взаимодействие между всеми заинтересованными службами, ведомствами с целью информирования туроператоров об изменении риска как в других странах, куда мы отправляем нашего туриста, так и в субъектах Российской Федерации", - пояснил он.

Также Демешин обратил особое внимание на безопасность в области защиты персональных данных и информирования. "Граждане наши должны получать достоверную и актуальную информацию о правилах въезда, выезда, визовых режимах, туристских маршрутах и угрозах. Причем зачастую необходимо опровергать те угрозы, которые по сути являются недостоверными и приводятся нашими конкурентами, в том числе и плохо относящимся к Российской Федерации", - подчеркнул он.

Помимо этого, он отметил, что борьба с недобросовестной конкуренцией ведется на основе международного и национального законодательства. По его словам, необходимо разработать инструменты для российского туристского рынка, применяемые для борьбы с недобросовестной конкуренцией на международном туристическом рынке, направленные на защиту въездного туризма и национального турпродукта.

XXI съезд РСТ проходит 20 ноября в Национальном центре "Россия" в Москве. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.