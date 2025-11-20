Глава ДОМ.РФ: выход на IPO - это не просто реализация амбициозных планов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Акции ДОМ.РФ поступили в обращение на Московской бирже по итогам первичного публичного размещения (IPO). Цена одной ценной бумаги составила 1 750 руб. Как сообщил на церемонии начала торгов генеральный директор компании Виталий Мутко, выход на IPO - это, прежде всего, привлечение инвестиций для дальнейшего развития.

"В нас поверили около 40 институциональных инвесторов, а также 50 тыс. розничных инвесторов. Для нас выход на IPO - это не просто реализация амбициозных планов, а привлечение инвестиций для дальнейшего развития", - сказал Мутко.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на церемонии открытия торгов акциями назвал размещение знаменательным событием. "Мы его ждали очень долго. 20 лет не было таких крупных размещений", - заявил он.

По словам министра, выход ДОМ.РФ на биржу вносит вклад в достижение стратегической цели по увеличению капитализации фондового рынка и может стать примером для других компаний.

Рыночная капитализация компании ДОМ.РФ на старте торгов достигла 315 млрд руб., что вывело ее в топ-20 крупнейших публичных компаний России. Общий объем размещения составил 31,7 млрд руб.

В результате IPO было размещено 10,1% акций, а доля государства сократилась до 89,9%. Спрос со стороны розничных инвесторов был удовлетворен на 15% от запрошенного объема, при этом минимальная аллокация составила 5 акций. Сотрудники группы приобрели акций на сумму свыше 700 млн руб.

Для поддержания стабильности котировок введен 30-дневный механизм стабилизации. Кроме того, компания и ключевые акционеры взяли на себя обязательства не продавать акции в течение 180 дней после IPO. Тикер бумаг на бирже - DOMR.