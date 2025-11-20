Чистая прибыль НЛМК по РСБУ за девять месяцев снизилась на 22,3%

По итогам января - сентября 2025 года она составила 32,9 млрд рублей, говорится в отчете компании

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль НЛМК по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам января - сентября 2025 года составила 32,9 млрд рублей, сократившись на 22,3% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 15,8% и составила 471,3 млрд рублей, валовая прибыль уменьшилась на 60,7%, до 48,7 млрд рублей, убыток от продаж составил 21,2 млрд рублей. Доналоговая прибыль составила 26,8 млрд рублей по сравнению с 51,7 млрд рублей годом ранее.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания, один из крупнейших производителей стальной продукции в России. Производственные активы группы расположены в России, Европе и США. Основной акционер НЛМК - Владимир Лисин, который владеет 79,3% акций через Fletcher Group Holdings Limited. В свободном обращении находится 20,7% акций компании.