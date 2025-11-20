В Оренбурге произвели первый в России комплекс для испытания буровых установок

Он позволяет отбирать керн с глубины до 1 500 м

ОРЕНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Инженеры завода бурового оборудования в Оренбурге разработали и реализовали первый в России комплекс для испытания буровых установок, который снизит нагрузку на сервисную службу предприятия. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

"20 ноября в областном центре прошла презентация первого в России комплекса для испытания наземных и подземных буровых установок "Гранит". <...> Над разработкой испытательного стенда инженеры завода работали около двух лет. Он позволяет проверить качество буровых установок как в режиме полной нагрузки, так и в случае аварии. Такое тестирование перед отправкой заказчику значительно повышает конкурентоспособность готовой продукции", - сказано в сообщении.

В ходе презентации на стенде завод произвел первое испытание самоходной буровой установки, оснащенной телескопической мачтой и системой контроля параметров бурения. Она позволяет отбирать керн с глубины до 1 500 м.

"На стенде, который разработали наши инженеры, мы будем тестировать всю нашу линейку наземных и подземных буровых установок. Проверять тяговые и толкающие усилия, а также вращение буровой трубы под заданной нагрузкой - это позволяет максимально точно имитировать реальный процесс бурения. Все данные после испытаний мы будем передавать нашим клиентам, что, безусловно, является для них ценной информацией с точки зрения планирования рабочего процесса. Комплексный подход, который использован при работе стенда, позволит конечному потребителю повысить эффективность работы и снизить нагрузку на сервисную службу завода на 50%", - приводятся в сообщении слова генерального директора завода бурового оборудования Александра Медведева.

Завод бурового оборудования основан в Оренбурге в 1957 году, специализируется на производстве бурового инструмента, бурильных труб. На предприятии выпускают не менее 20 буровых установок в год. Клиентами являются компании из регионов России, а также Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Монголии.