Британия продлила лицензию для еще двух дочерних компаний "Лукойла" в Болгарии

Генеральная лицензия, позволяющая проводить операции с компаниями до 14 февраля 2026 года, была дополнительно распространена на Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bunker Bulgaria

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании продлило срок генеральной лицензии для еще двух дочерних фирм российской компании "Лукойл" в Болгарии. Об этом говорится в сообщении управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства в составе Минфина страны.

Генеральная лицензия, позволяющая проводить операции с компаниями до 14 февраля 2026 года, была дополнительно распространена на Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bunker Bulgaria. 14 ноября такие же исключения были сделаны для фирм Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas.

В ответ на введенные 15 октября рестрикции в отношении "Роснефти" и "Лукойла" посольство РФ в Соединенном Королевстве заявило, что подобные действия Лондона грозят дестабилизировать международные энергетические рынки.