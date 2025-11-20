Wildberries: запрет программ лояльности на маркетплейсах разгонит инфляцию

В случае принятия запрета цены для потребителей вырастут на 15-20%, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Запрет программ лояльности на маркетплейсах, предложенный банками, приведет к росту цен на товары для потребителей и к долгосрочным негативным последствиям для российской экономики, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

"По оценкам экспертов, в случае принятия запрета цены для потребителей вырастут на 15-20%. Маркетплейсами пользуются более 80 млн человек, и, по сути, инициатива крупных банков направлена против всего российского населения: экономически активных граждан и тех, кто от них зависит. Кроме этого, запрет скидок приведет к негативным долгосрочным последствиям для российской экономики, бизнеса и разгону инфляции", - говорится в сообщении.

В РВБ отметили, что истинная цель банков, лоббирующих запрет скидок, нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ. В то же время крупные банки сами развивают цифровые платформы и экосистемы, конкурирующие с Ozon и Wildberries, однако вопрос регулирования их собственных программ лояльности был проигнорирован.

"Внутри своих приложений и экосистем эти банки еще более активно продвигают собственные услуги и средства платежа с помощью тех же бонусов, кешбэков и скидок. Например, на "Мегамаркете" бонусами "Сберспасибо" оплачивается до трети стоимости покупок, согласно публичным данным", - подчеркнули в компании.

По мнению РВБ, регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли, иначе создадутся условия для регуляторного арбитража.

Международный опыт

Также в компании указали, что международный опыт, к которому отсылают авторы обращения в Госдуму, не соответствует действительности. "В ЕС регулирование направлено против транснациональных американских и китайских компаний и не затрагивает национальных европейских игроков. В Турции аналогичная ситуация: регулирование направлено против Amazon в защиту турецких игроков", - сказано в сообщении РВБ.

Во некоторых странах, по данным компании, эффективность жесткого регулирования цен на платформах уже поставлена под сомнение, поскольку оно привело к ухудшению пользовательского опыта для граждан. Многие государства уже приняли решение отказаться от подобного регулирования.

Ранее главы "Сбера", ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы. Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты, иначе сложно отследить злоупотребления.