ДОМ.РФ присоединился к меморандуму по этике применения ИИ на финрынке

Управляющий директор и член правления Николай Козак также сообщил, что внедрение методологии оценки финансовой эффективности ИИ-проектов позволит принимать взвешенные инвестиционные решения и повышать отдачу от технологических инициатив

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Группа ДОМ.РФ подписала меморандум по внедрению кодекса этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"Группа ДОМ.РФ присоединилась к меморандуму по внедрению кодекса этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке и методологии оценки финансовой эффективности ИИ-проектов. Документы были подписаны участниками Альянса в сфере ИИ и Ассоциации Финтех на международной конференции AI Journey 2025", - отмечается в сообщении.

По словам управляющего директора и члена правления ДОМ.РФ Николая Козака, участвовавшего в церемонии, внедрение методологии оценки финансовой эффективности ИИ-проектов позволит принимать взвешенные инвестиционные решения и повышать отдачу от технологических инициатив. "Кодекс этики применения ИИ поможет развивать его с максимальной безопасностью, на благо клиентов и всей финансовой системы страны", - приводятся в сообщении слова Козака.

Отмечается, что в рамках инициативы будут сформированы системные правила внедрения ИИ в финсекторе: методологии оценки финансовой эффективности ИИ-проектов и Кодекса этики применения ИИ. Методология станет единым инструментом для расчета бизнес-результатов от внедрения ИИ. Она учитывает эффекты от R&D-проектов, устанавливает принципы оценки и помогает избежать двойного учета на уровне компании. Также планируется создание рабочей группы по этике в сфере ИИ на финансовом рынке при участии Банка России. Группа займется сбором и анализом кейсов, связанных с использованием ИИ в финотрасли.