На перегоне Шамары - Кордон восстановили движение поездов

Составы курсируют по временному графику в реверсивном режиме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Движение поездов на перегоне Шамары - Кордон Свердловской железной дороги восстановлено, их курсирование организовано по временному графику в реверсивном режиме, сообщили в РЖД.

"20 ноября в 19:45 (время местное) открыто движение поездов по одному пути на перегоне Шамары - Кордон Свердловской железной дороги", - говорится в сообщении.

Первый пассажирский поезд № 86 Москва - Серов проследовал по участку в 20:28 (время местное). Работы по восстановлению движения по соседнему пути продолжаются.

Вечером 19 ноября на перегоне Шамары - Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь - Кузино Свердловской железной дороги (СвЖД) произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. К месту происшествия были направлены два пожарных поезда. В 01:19 мск четверга в РЖД сообщили, что возгорание вагонов-цистерн полностью ликвидировано.

Железнодорожники приступили к восстановительным работам. В результате происшествия пострадавших нет. Были повреждены 400 м контактной сети, ж/д пути в обоих направлениях и железобетонный мост.